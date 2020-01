Maddaloni. Oggi benedizione delle Sacre Bibbie

Stamattina grande partecipazione alla Santa messa per la benedizione delle Bibbie nella Parrocchia di Loreto in via Appia. Molti fedeli accorsi non solo per seguire la funzione domenicale, ma anche per approfittare di questa benedizione di inizio anno.

“Desidero ringraziare tutti voi per la bellissima presenza. Stamattina è stato un momento pieno di emozioni. La Parola di Dio in Cristo Gesù ci ha resi una sola cosa. Spero che lo stesso sia stato per tanti di voi. Sono contento per la vostra risposta, sono fiero di essere il vostro sacerdote. “

Queste le parole commosse di don Marco al termine della mattinata.