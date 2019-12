Maddaloni. Open day al De Nicola… e non solo

Il De Nicola è uno degli istituti storici della città. Oggi non più solo scuola media, ma comprensiva di classi di scuola dell’infanzia e primaria. Situata in un punto strategico , a ridosso del centro storico, accompagna i suoi alunni dall’ingresso nel mondo della scuola fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria di I grado, in un percorso di collaborazione e condivisione di luoghi, spazi, attività e rapporti che agevolano l’apprendimento in un clima positivo.

Giovedì 19 dicembre dalle ore 17 l’istituto spalanca i cancelli per le famiglie degli alunni frequentanti e per tutti coloro vogliano iscrivere i propri figli ai vari ordini di scuola.

Sarà possibile conoscere la Dirigente Scolastica, la dott.ssa Rosa Suppa, che da 2 anni dirige questi plessi facenti parte dell’I.C.”Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” con dedizione, passione e scrupolosità, curando tutte le problematiche didattiche ed umane in prima persona, coaudiuvando il personale docente e non in un lavoro di squadra sinergico e proficuo.Docenti ed alunni dei 3 ordini di scuola saranno presenti impegnati in attività e laboratori afferenti alle varie discipline, dalle lingue straniere alle scienze, dalle attività motorie a quelle creative e tanto altro.

Nell’istituto è stata anche allestita una mostra presepiale con i lavori degli allievi della scuola Secondaria che merita una visita: tutti i presepi sono realizzati con materiali di riciclo e tanta fantasia.