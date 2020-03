Maddaloni. Ospedale individuato come avamposto per fronteggiare l’epidemia

L’epidemia da Coronavirus si sta espandendo con rapidità, e bisogna far fronte all’emergenza. Negli ospedali, oltre ai pazienti dei vari reparti, oggi si deve fronteggiare l’emergenza nel miglior modo possibile per curare gli ammalati e limitare i contagi.

Ieri pare sia stata avvistata in ospedale una delegazione dell’ASL che si è recata ad effettuare un sopralluogo per attrezzare anche una parte dell’ospedale ad accogliere i pazienti colpiti dal COVID-19. Una decisione presa dall’alto, che potrebbe essere esecutiva già da lunedì, senza alcuna progettualità nè confronto sindacale.

L’ospedale di Maddaloni si trova in una posizione logistica abbastanza scomoda, in quanto molto centrale e raggiungibile attraverso altri paesi, per cui non proprio velocemente. Per quanto disponga di spazio utile, andrebbe prima fatto un adeguamento – dichiarano gli addetti ai lavori.

In prima battuta si potrebbero utilizzare le strutture di Marcianise e Capua, più idonee; o ancor meglio l’ospedale militare. In questo modo non si comprometterebbe l’attività di un intero paese e di un ospedale che lavora a pieno ritmo, con reparti pieni e personale sottodimensionato e quindi già in affanno nella quotidianità.