Maddaloni. Ospite di spicco e diretta Facebook domani pomeriggio per la riunione sulle perdite di acqua in città

Domani ci sarà un incontro che dimostra in primis che, se usati nel modo giusto, possono aggregare, offrire un servizio alla comunità ed essere utili per veicolare notizie e proposte.

E questo che è accaduto, un pò per gioco, molto per protesta, con i video di Giosuele Struffolino sulle magie di Maddaloni. Oggi anima e promotore del nascente M24A in città, lo Struffolino, al di là dei simboli, si è sempre battuto per giuste cause, con impegno, dedizione e con i mezzi che aveva a disposizione. Un impegno oggi ripagato, visto che, il suo ultimo appello sul problema delle perdite idriche in città, è riuscito a riunire tutti i consiglieri di opposizione del civico consesso che domani, insieme alle forze politiche cittadine fuori dal consiglio comunale, si incontreranno alle 16,30 per confrontarsi sulla problematica e trovare una linea comune d’azione. Unico grande assente il Movimento 5 Stelle, precedente riferimento politico di Struffolino così come di tanti scontenti e delusi dei partiti tradizionali, che , a quanto pare, è riuscito a superarsi deludendo i già delusi che erano approdati nella sua casa, dalla quale molti stanno sfuggendo non condividendone le scelte politiche e le alleanze governative. Ma questa è un’altra storia.

Quel che qui va sottolineato, oltre la novità e la composizione eterogenea formatasi per domani è una sorpresa dell’ultimo minuto. Domani alla riunione presenzierà Aniello Nazaria, un ospite di rilevanza nazionale. Nazaria è noto alle cronache come ingegnere militante 5 Stelle, nonché consulente volontario dei cittadini sia in importantissimi processi per dissesto idrogeologico, sia per aver curato perizie sulla situazione del manto stradale del comune di Roma. Ha contribuito inoltre nell’ inchiesta per il crollo del ponte Morandi. Da anni ritenuto idoneo dal M5S anche nel corso delle ultime elezioni politiche e arrivato alle Europarlamentarie primo uomo in Campania e terzo uomo nella circoscrizione Italia Meridionale. Una personalità di non poco conto e con le competenze giuste per fornire consulenza tecnica per questa problematica.

Ultima cosa, non meno importante, la possibilità di seguire l’incontro attraverso la Pagina Facebook della nostra testata giornalistica Belvederenews e di poter interagire con domande che saranno gestite dalla moderatrice dell’incontro.