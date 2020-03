Maddaloni. Parrucchieri ed estetiste a domicilio: la segnalazione

Sono giunte alla nostra redazione segnalazioni riguardanti attività domiciliari di estetiste e parrucchiere in città.

La pubblichiamo soprattutto perchè, a prescindere dalla veridicità di quanto detto, che non spetta a noi verificare, crediamo fermamente che sia invece nostro compito come mezzo di informazione, di invitare a rispettare le regole e far prevalere il buon senso.

Girare per le case , tra l’altro svolgendo attività che non possono rispettare le norme di distanziamento sociale imposteci per limitare contatto e contagio, e che non sono tra quelle strettamente necessarie ( alimenti e farmaci) non aiuta a contenere l’epidemia e non ci consente di accorciare il periodo di quarantena o iniziare ad allentare la stretta.

Stiamo inoltre andando verso il picco, lo sappiamo tutti. Per cui, se non strettamente indispensabile, restate a casa !