Maddaloni. Parte la gara di solidarietà per Angelina

Tutti hanno seguito con interesse la vicenda di Angelina, 92 anni, oggi assistita in una struttura di Sessa Aurunca . Ma i maddalonesi continuano a starle vicino. In particolare Antimo Suppa con altri volontari dell’Albero della vita stamane è andato a trovarla per accertarsi delle sue condizioni e chiedere di cosa ha bisogno. Ecco cosa ci fa sapere il presidente Suppa per chi ha a cuore questa vicenda umana e vuole contribuire ad aiutarla.

La lista delle cose necessarie è la seguente:

3 o 4 pigiami di pile taglia M

Vestaglietta da stanza taglia M

Asciugamani usa e getta

Calzini di lana o pile nr 38

Magliette intime taglia M

bacinella da ospedale

Sapone

Pettine o spazzola per capelli

Pantofole da stanza nr 38

“Sappiamo bene che la Signora Angela sta a cuore a tutti noi Maddalonesi” ha dichiarato Suppa; è possibile farle visita dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Inoltre chi lo desidera potrà donare una di queste cose della lista per la Sig. Angela recandosi presso l’Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” in via Appia nr 16 tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Noi per fine settimana ritorneremo da lei.