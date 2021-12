Maddaloni partecipa al “Regalo sospeso”

Maddaloni. L’ Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, promuove l’ iniziativa benefica del “regalo sospeso”, per bambini e ragazzi ( da 0 ai 14 anni) appartenenti a fasce sociali fragili, con l’intento di avvicinare le istituzioni locali alle famiglie.

Il “Regalo sospeso” rientra nelle attività della VI edizione di “Xmas on the streets”e nasce dalla collaborazione tra diversi Comuni “amici e solidali”.

A curare l’ iniziativa, in modo particolare, gli assessorati alle Politiche Sociali guidato dall’ assessore Rosa Rivetti e quello alla Protezione retto dall’ assessore Luigi Bove nonché vice Sindaco. Ecco i dettagli dell’ iniziativa che si svolgerà sul territorio di Maddaloni: Dal 20 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 è possibile partecipare comprando un regalo da donare presso uno dei negozi della città che aderiscono all’iniziativa; scattare una foto al regalo o un selfie col regalo e pubblicarla sui social inserendo l’hashtag #regalosospesoinrete.

Il commerciante conserverà il dono che verrà poi ritirato dai volontari o dalla Protezione Civile e distribuito ai bambini e ragazzi meno fortunati. Gli esercizi commerciali presenti sul territorio di Maddaloni che vogliono partecipare possono comunicare la propria adesione all’indirizzo di posta elettronica [email protected] indicando il nome e l’indirizzo dell’attività. Riceveranno tutto il materiale per attivare un corner nel proprio negozio con la locandina dell’evento. I cittadini che vogliono donare oggetti già in proprio possesso potranno invece portarli domenica 2 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso la sede della Protezione Civile in Piazza Matteotti a Maddaloni.

L’ iniziativa in questione vede la partecipazione di diversi comuni della Provincia di Caserta tra i quali, oltre Maddaloni anche le Città di Aversa, Marcianise , comuni della Valle di Suessola e altri centri dell’ agro aversano.