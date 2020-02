Maddaloni. Partenza scoppiettante della VI edizione del Carnevale Maddalonese

Un articolo per raccontare di ieri è quasi superfluo. I social sono stati sommersi da foto, selfie, dirette di tutti i protagonisti che hanno dato vita a questo magnifico carnevale. Tante le persone che sono partite da via Napoli sfilando con i carri per le vie cittadine. “Un percorso obbligato- precisano gli organizzatori- a causa delle dimensioni dei carri che possono attraversare solo alcuni tratti cittadini. “Il flash mob dell’Accademia dei Talenti di Luana di Lillo ha aperto il corteo con un’energia irrefrenabile. Le persone si sono poi trattenute in piazza in attesa degli spettacoli in programma: Giovanni Saviello ed Enzo De Angelis don le tammorre e San Giuann e il suo comico amatissimo dai giovani e non solo di Made in Sud. Oggi i carri hanno sfilato in mattinata e rimarranno tutta la giornata in piazza insieme all’animazione per bambino mentre in serata è previsto lo spettacolo dell’Orchestra Italiana. Organizzatori e cittadini entusiasti e soddisfatti. Cresce il carnevale cresce il suo successo di partecipazione.