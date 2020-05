Un quadro elettrico che serve una vasta zona nel quartiere di via Napoli è stato completamente aperto, forse a causa del vento forte degli ultimi giorni. Non è stato però richiuso ed è molto pericoloso. Si trova in vai De Curtis, strada molto frequentata dai podisti tra l’altro.

Lo segnaliamo affinchè gli addetti intervengano per una repentina messa in sicurezza. Inutile elencare i danni che si potrebbero avere; il pericolo che costituisce è evidente