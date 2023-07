Maddaloni.Piano Estate All’ Istituto Settembrini di via Brecciame. I complimenti dell’ Assessore Santangelo

Maddaloni. Prenderà il via lunedì 3 luglio il Piano estate presso l’Istituto Settembrini di via Bracciano a Maddaloni. Il progetto, realizzato tramite i fondi Poc e Pon nell’ambito del Piano scuola Viva promosso dalla regione Campania sotto la regia dell’assessore Lucia Fortini, consentirà a sessanta bambini di Maddaloni di poter svolgere una serie di attività fino al prossimo 21 luglio presso l’Istituto. Danza, scrittura creativa, lingue: sono tantissime le attività che saranno svolte grazie al supporto di esperti interni ed esterni all’istituto. Lunedì mattina è in programma una piccola cerimonia per l’avvio del Piano estate alla quale interverranno il consigliere regionale della città Vincenzo Santangelo, il sindaco Andrea De Filippo e l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Maddaloni Annarita Santangelo. “Complimenti alla dirigente Tiziana D’Errico e a tutto il suo staff per aver offerto alla comunità una grande possibilità come il piano estate – ha evidenziato l’assessore Santangelo – per un genitore sapere di poter affidare in mani sicure come quelle della scuola i propri figli è certamente un sinonimo di garanzia. Lo è ancor di più quando la scuola promuove una serie di attività che aiutano la socialità dei ragazzi attraverso percorsi formativi che accrescono le competenze dei nostri figli. Il piano estate è la prova plastica del grande lavoro che sta svolgendo sul piano regionale l’assessore Fortini e la capacità di dirigenti competenti come la dott.ssa D’Errico di trasformare in opportunità le possibilità offerte dalla regione”. “Ringrazio il mio staff per il grande lavoro svolto – ha sottolineato la dirigente D’Errico – grazie ai fondi Pon Poc e al programma scuola Viva siamo riusciti ad offrire alle famiglie un’offerta estiva apprezzatissima dalle nostre famiglie”. “Tenere impegnati i ragazzi in attività creative ed interessanti consolida quell’alleanza tra scuola, famiglia e territorio – ha evidenziato la coordinatrice del piano estate Roberta Cerino – indispensabile nella costruzione di un percorso di crescita per i ragazzi”.