Le pietre sono in strada e si sono staccate da un muro di recinzione di un condominio nel centro di Maddaloni. La recinzione che è sostegno di un cancello si trova in via Roma, ne primo tratto, percorrendo la strada dalla piazza.

La strada in questione è stretta, molto trafficata sia da pedoni che da autovetture e occupata da quel lato daa uto in sosta.

Si raccomanda attenzione, in attesa che le pietre vengano rimosse dai proprietari e si provveda alla messa in sicurezza dello stesso.

Le foto: