Maddaloni porge l’ultimo saluto alla moglie del pittore Crescenzo Del Vecchio

Maddaloni. In poco più di un mese un altro grave lutto ha colpito la famiglia del compianto e famoso pittore Crescenzo Del Vecchio.

Dopo la scomparsa, a causa del covid, dell’amata nipote Tiziana, è venuta a mancare anche la signora Teresa Guadagno, moglie del noto pittore maddalonese.La donna di origini toscane, campana di adozione. Una donna in gamba,così la definiscono amici e conoscenti.

Il maestro Crescenzo Del Vecchio Berlingieri, docente di Decorazione presso l’Accademia di Brera. Nato a Baselice nel 1937, dopo alcune importanti mostre a Napoli, Roma e Milano, vinse il Premio Michetti nel 1972 ed il Premio Pettenon nel 1972 e nel 1974. Fu tra i promotori di Proposta ‘66 e del Gruppo Studio P. 66, con i quali partecipò a numerose mostre. Nel 1976 partecipò alla Biennale di Venezia con una mostra curata da Enrico Crispolti. Presente in numerose Triennali e Quadriennali, si mise in luce successivamente sulla scena artistica internazionale con mostre a Stoccarda, Parigi e Chicago, rispettivamente nella Galerie Senatore, nella galleria Levine e nella galleria Bianca Pilat Contemporary Art. Morì all’ età di 69 anni. Lasciò la moglie, appena scomparsa e 3 figli: Benedetta, Maria Adele e Luigi.

“Ha insegnato non l’arte, ma l’amore per l’arte, che è cosa molto più sublime”, scrisse di lui il critico Enzo Battarra, suo allievo e amico.

Adesso lo ha raggiunto l’adorata moglie, di all’età di 76 anni. Aveva da tempo qualche problema di salute. L’ulitmo commiato ci sarà oggi a Caserta a lle ore 15.00 alla chiesa del Buon Pastore