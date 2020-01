Maddaloni. Prenota oggi la calza all’Associazione Farina di via Napoli.

Pronti ad accogliere la Befana? Abbiamo due sorprese per voi!

Lunedì 6 Gennaio, dalle 10:00 alle 13:00, saranno donate le calze della Befana a tutti i bambini che verranno a trovarci presso la sede dell’associazione (via Napoli n°316)!

Non vediamo l’ora di vedervi felici con i vostri dolcetti: promesso, niente carbone! Inoltre Domenica 5 gennaio, recandosi presso la sede dell’associazione (via Napoli n°316) dalle ore 18:00 alle ore 20:00, sarà possibile prenotare una sorpresa per i vostri figli o nipoti: la mattina di Lunedì potrà arrivare la Befana direttamente a casa vostra!

Associazione Culturale Pasquale Farina