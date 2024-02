Maddaloni, presentazione del libro “Stele funerarie a Maddaloni” il 10 febbraio

MADDALONI (Caserta) – Il prossimo sabato 10 febbraio 2024, dalle ore 18.30 presso la sala espositiva della Galleria d’Arte “Centro d’Arte Studio, Il Castello” di Maddaloni, sito in Corso I° ottobre 54, si terrà un atteso momento culturale che unisce la modernità artistica che nel luogo dell’incontro trova la sua “cattedrale naturale” con la storicità delle stele funerarie maddalonesi che rappresentano un versante contestualizzato dell’espressività in un’altra epoca, anche se destinata a altro scopo.

Sabato 10 febbraio, sarà dunque l’occasione per partecipare alla presentazione del libro “Stele Funerarie a Maddaloni” scritto da due studiosi di storia locale e non solo, ovvero il cav. Antonio Pagliaro e il dott. Antonio Tedesco. La pubblicazione è edita in prima versione a Maddaloni nel 2023.

Relatore della serata, a cui parteciperanno anche i due autori, è l’arch. Gianni Di Dio, mentre a moderare l’evento ci sarà il prof. Roberto Pagliaro.

La pubblicazione affronta in modo specifico le Stele funerarie nell’area Calatina appartenenti alle famiglie Blossii, Vettius, Babullius, la pietra dedicata da Telesia a Settimio Severo, l’Ara funeraria della famiglia Stratocleti e altre Stele scomparse.

Un lavoro molto interessante, con un ricco corredo fotografico. Un plauso anche alla Tabaccheria Iovene di via Ponte Carolino in Maddaloni che ne ha curato la stampa.

Per tutti, dunque, l’appuntamento è per sabato 10 febbraio 2024, alle ore 18.30 presso il “Centro d’Arte Studio’ Il Castello” di Maddaloni, sito in Corso I° ottobre 54.