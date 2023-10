Maddaloni presente con il sindaco al Berlusconi day

Si è tenuto a Paestum, come da tempo preannunciato, in occasione del suo compleanno, il Berlusconiday, la kermesse di Forza Italia in memoria del suo fondatore scomparso da poco.

Maddaloni è stata super rappresentata. Presenti il Sindaco Andrea De Filippo, il consigliere Gennaro Cioffi, l’unico plurivotato di Forza Italia nei 5 comuni più grandi ed importanti della provincia di Caserta, i due sub commissari di Forza Italia Maddaloni Carla Ferraro e Riccardo d’Apruzzo, la rappresentanza del coordinamento provinciale con Clementina Ianniello e Ada Pascarella, il coordinamento cittadino di Maddaloni di Azzurro Donna Marianna Ferraro e Charlotte Ferraro. Con loro il coordinatore regionale ed europarlamentare Fulvio Martusciello e il coordinatore provinciale Giuseppe Guida. Una Kermesse straordinaria con una immensa partecipazione, una grande festa in cui, senza nostalgia, ma con lo sguardo al futuro, il presidente Berlusconi è stato presente con il suo sorriso e la sua immagine.