Maddaloni prigioniera del traffico.Foto e video

Maddaloni. Da diversi giorni ci giungono segnalazioni da varie parti della città di una situazione che ormai è diventata insostenibile: il traffico cittadino. Non c’è un punto della città in cui la viabilità scorra senza problemi e in alcuni orari si rimane bloccati a lungo in auto per percorrere brevi tratti. Attraversare la città è diventata davvero un’impresa e l’arrivo di 4 nuovi vigili non sembra aver migliorato la situazione.

Pubblicità elettorale

Di seguito vi segnaliamo, con foto annesse, alcuni dei punti cruciali, diventati impraticabili, con tanto poi di smog aggiunto, inquinamento acustico e spreco di tempo prezioso. Le regole non si rispettano, i parcheggi in doppia e tripla fila si sprecano ( specie in prossimità delle strisce blu), la segnaletica in alcune zone è ormai dismessa e da sostituire, gli autoveicoli sono aumentati a dismisura, ma le strade cittadine, specie nel centro storico non possono sopportare questo carico, tant’è che il basolato non regge. Per non parlare dei mezzi che rimangono bloccati per mancanza di spazio e che a loro volta incrementano un traffico già congestionato di suo.

Via Ponte Carolino, specie di mattina, anche con il camion della nettezza urbana che spesso passa in concomitanza dell’apertura di scuole, uffici ed attività commerciali:

Via Amendola e via Roma, sempre in prossimità di scuole. Ieri un camion dei pompieri ha avuto non poche difficoltà a transitare:

Il Corso e le varie piazze che attraversa non vivono sorte migliore:

Dulcis in fundo il buio pesto di alcune strade a causa della mancanza di illuminazione pubblica: