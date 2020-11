Maddaloni. Programmata la sanificazione del mercato agroalimentare.

Maddaloni. Dopo l’incontro tra il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, e il commissario cittadino di Forza Italia, Maria Carmela Inverno, si è arrivati alla conclusione che sabato 28 vi sarà la sanificazione del mercato agroalimentare cittadino.

L’incontro era necessario per analizzare la situazione epidemiologica del mercato agroalimentare. In merito si è definito necessario intervenire il prima possibile sulla delicata vicenda, sicchè il sindaco ha dato immediata disponibilità per la sanificazione dell’intera aerea compreso il capannone interno ed un controllo più accurato sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.