Maddaloni – Prossimamente il convegno “Cultura sportiva – dove e come si insegna?”

MADDALONI – Continuano gli approfondimenti sul tema dello sport e della cultura sportiva delle associazioni sorelle “Alberto Tixon” e “Maddaloni Donna”. Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 17:00, presso la sala Iorio della biblioteca comunale, si svolgerà il convegno “Cultura sportiva – dove e come si insegna?”. Ad aprire l’evento saranno i saluti del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e della presidente dell’associazione ‘Maddaloni Donna’ Dora Olivieri.



Seguirà poi l’intervento di Giovanni Bocciero, presidente dell’associazione ‘Alberto Tixon’, dal titolo ‘Aspetti sociali, valoriali, potenzialità e costruzione di una cultura sportiva’. A conclusione del convegno ci sarà l’intervento del senatore Claudio Barbaro, amico delle due associazioni, che tratterà del tema ‘Commissione contro i fenomeni di razzismo e istigazione alla violenza’. Chiuderà l’evento il ricordo di un uomo che tanto ha dato allo sport maddalonese ovvero il ‘Premio Cultura Sportiva – Pasquale De Filippo’.



“Il convegno sulla cultura dello sport” – ha dichiarato Giovanni Bocciero – “sarà un momento in cui si proverà a rispondere ad alcune domande cercando di capire cosa possa essere una cultura sportiva, se in Italia esiste una cultura sportiva, carpendo quelli che sono gli aspetti sociali, valoriali che fanno parte di questa realtà. Si discuterà quindi di quelli che sono i giusti comportamenti che tutti gli attori del mondo sportivo dovrebbero rispettare ed ancora sulle tipologie di sfide che dovrebbero contribuire a creare una mentalità vincente. A corollario di questo appuntamento si ricorderà la figura di Pasquale De Filippo, scomparso pochi mesi fa, che, per chi l’ha conosciuto, è stata una persona dalla grande cultura sportiva che non si limitava a guardare il risultato fine a sé stesso, ma che guardava anche oltre, ovvero a cosa quel risultato poteva portare ed al percorso che si era svolto per arrivare a quel traguardo”.



“Il Convegno sulla cultura sportiva del 10 Gennaio – ha dichiarato Dora Olivieri – ha l’ onore di ospitare di nuovo come relatore il Senatore Dottore Barbaro, responsabile della presentazione della Riforma sullo Sport. Bello ed emozionante il premio ‘Cultura Sportiva’ alla memoria di Pasquale De Filippo venuto a mancare da poco e che in questo settore ha dedicato molto del suo tempo. Come si legge sulla nostra locandina, l’ evento ha la finalità di far capire che lo Sport è una risorsa culturale ed educativa, non solo competizione.

Sono dell’ idea che per uno Sport formativo è necessario che si pratichi a scuola fin dall’ asilo, perché il bambino non viva solo la gioia del gioco, ma impari a stare insieme con gli altri con rispetto, evitando forme di violenza in futuro attraverso la cultura della Bellezza”.