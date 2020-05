Maddaloni. Pubblica la tua foto di San Michele su “MC Passione del Legno”, se sarà votata vinci una incisione in legno

MADDALONI (Caserta) – MC Passione del Legno, pagina di giovani artigiani amatoriali del legno di Maddaloni hanno promosso la selezione di una immagina da premiare domani in onore di San Michele Arcangelo.

La promozione prevede la pubblicazione di foto in onore del Santo maddalonese e quella più cliccata sarà fatta una incisione su legno e regalata a chi ha postato la foto con più like.

Ecco il testo del post (https://www.facebook.com/100405938147213/photos/p.169374307917042/169374307917042/?type=1) della pagina Facebbok:

«In onore di San Michele patrono di Maddaloni regalati una grafica stampata/lavorata su legno da parte di “MC Passione del legno”.

“MC Passione del legno” artigiani amatoriali del legno, maddalonesi, hanno deciso di regalare una opera incisa/stampata su legno alla foto con più “Mi Piace” sulla foto aggiunta a questo post.

Chiunque può collegarsi alla pagina face book “MC Passione del legno” , nel web disponibile al link https://www.facebook.com/MC-passione-legno-100405938147213/ , accedere a questo post intitolato “regalati una incisione di San Michele” #regalatiunaincisionediSanMichele e, dopo aver messo Mi Piace alla pagina social “MC Passione del legno, aggiungere una propria foto del Santo Maddalonese, del Santuario o di entrambi o che ricordi la festa dell’8 maggio (sia foto recenti che foto antiche), con o senza commento, e la foto che avrà più Mi Piace entro la mezza notte del giorno 8 maggio 2020 sarà premiata con una incisione su legno e regalata da “MC Passione del legno” a chi ha postato la foto.

Tutti pronti, quindi, a condividere questo post a tutti gli amici di facebook e con #regalatiunaincisionediSanMichele invita i tuoi amici a mettere Mi Piace sulla Pagina Facebook “MC Passione del legno” e sulla tua foto allegata al post. Più Mi Piace farai mettere alla tua foto e più possibilità avrai di vincere l’incisione su legno della tua foto.

La partecipazione è gratuita e il premio va a chi avrà più Mi Piace sulla foto e ricorda di far mettere anche Mi Piace sulla Pagina “MC Passione del legno”. #regalatiunaincisionediSanMichele “MC Passione del legno” aspetta le vostro foto si San Michele.

P. S.: sono valide solo le foto messe nel post della pagina MC PASSIONE LEGNO».

Attualmente già ci sono diverse foto postate, anche di rilevanti autori/fotografi maddalonesi come Pasquale Pellegrino e Giuseppe Diodati.