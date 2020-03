Maddaloni. Pubblicata il bando e la domanda per richiedere i buoni- spesa

In allegato a questo articolo potete scaricare la domanda per richiedere i buoni – spesa al Comune di Maddaloni.

La domanda per richiedere l’assegnazione dei Buoni Spesa, redatta esclusivamente su apposito

modulo contenente i requisiti posseduti, deve essere presentata entro le ore 18.00 di venerdì 3

aprile, con consegna a mano:

– al Protocollo Generale del Comune di Maddaloni, sede comunale presso ex Biblioteca

Comunale, ingresso dalla Piazza della Pace ;

– ai Servizi Sociali Comunali, via Mercorio, n. 5.

Per evitare assembramenti, le domande vanno consegnate esclusivamente in ordine alfabetico

riferito alla prima lettera del proprio Cognome, secondo il seguente calendario:

-Dalla A alla E Mercoledì 1 aprile Dalle ore 9.00 alle 13.00 Dalle 15.00 alle 18.00

-Dalla F alla L Giovedì 2 Aprile Dalle ore 9.00 alle 13.00 Dalle 15.00 alle 18.00

-Dalla M alla Z Venerdì 3 Aprile Dalle ore 9.00 alle 13.00 Dalle 15.00 alle 18.00

La consegna della domanda deve essere effettuata dal solo richiedente, ovvero da un solo

componente per nucleo familiare.

Per casi eccezionali, debitamente motivati (salute, indisponibilità agli spostamenti e ecc.) la domanda,

firmata e con allegato il documento di riconoscimento, può essere inviata a mezzo mail all’ indirizzo:

[email protected]

Il fac-simile della domanda e il bando sono allegati: