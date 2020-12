Maddaloni. Pubblicato il bando per i buoni spesa

Continua l’emergenza covid e il comune di Maddaloni ha pubblicato un nuovo bando per richiedere i buoni spesa.

Si legge nel bando : Accedono all’assegnazione dei Buoni Spesa, nell’ambito degli interventi di solidarietà alimentare, prioritariamente i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico, che presentano maggiori rischi di esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID- 19 e che, a causa della sospensione di alcune attività commerciali, artigiane, professionali e dei servizi, alle dipendenze o svolte autonomamente, si trovano in una situazione temporanea ed imprevista di disagio economico tale da compromettere il minimo vitale per soddisfare le necessità più urgenti ed

essenziali.

Per tutti i dettagli e le modalità di accesso vi alleghiamo il bando integrale.