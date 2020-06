Maddaloni. Questa sera grande festa alla Cappelluccia

Oggi è un giorno speciale per via Appia e dintorni. Una giornata di preghiera e di festa.

La comunità cattolica celebra il Sacro Cuore di Gesù. Alle 19,00 all’aperto ci sarà la Santa Messa in suo onore, all’ombra della grande statua di Cristo che è stata installata proprio ieri nello spazio antistante la chiesa. Seguirà la benedizione del simulacro. La festa però è doppia alla piccola grande parrocchia di Nostra Signora di Loreto. Ricorre infatti oggi, in concomitanza con il Sacro Cuore, il XVI anniversario di sacerdozio di don Marco Zuppardi, giovane parroco, attivissimo nel quartiere e sul territorio con tante iniziative che hanno avvicinato sempre più persone alla parrocchia. Don Marco, con il suo sorriso ed i suoi modi garbati, ha raccolto tanti giovani intorno all’oratorio e coinvolto le famiglie in modo trasversale, divenendo in poco tempo un punto di riferimento e di aggregazione. Per cui stasera, al termine delle celebrazioni religiose, la festa sarà tutta per don Marco. Auguri don Marco dal cav. Gioacchino Di Lillo, da noi della redazione di Delvederenews e da tutta la sua comunità.