Maddaloni. Raffica di multe e controlli serrati in centro

Stamattina nella cosiddetta piazza Fontana c’erano ben 4 pattuglie della Polizia di Stato a fare controlli ed elevare verbali. La gente in giuro è davvero troppa. Non solo è tanta ma soprattutto molti girano senza mascherine, contravvenendo alle regole e mettendo a rischio la salute propria e degli altri. Questa segnalazione che va in contro tendenza con quelle dei giorni scorsi speriamo non sia l’unica che ci giungerà Attendiamo di essere contattati per sapere che le forze dell’ordine e Polizia Municipale siano avvistate anche nel pomeriggio ed in serata in zone cruciali come via Napoli e tutto il circondario, ad esempio. Purtroppo il cattivo esempio viene dato anche da chi ricopre ruoli istituzionali e gira senza mascherina o si ferma a consumare cibi e bevande laddove ancora non è consentito.

Ricordiamo ancora una volta che si può uscire solo con la mascherina, con l’autocertificazione e per un valido motivo. Non è affatto permesso bighellonare e prendere il sole sulle panchine!