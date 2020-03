Maddaloni. Razzano chiede garanzie per l’ospedale

Ospedale, Razzano: “Servono garanzie anti smantellamento. Il fabbisogno sanitario va ridiscusso e Maddaloni non può essere cancellato”

“Capisco i grandi sforzi rispetto all’emergenza per la tutela dei cittadini, ma l’Ospedale di Maddaloni necessita di garanzie anti smantellamento”. Cosi interviene il fondatore di Città di Idee Peppe Razzano rispetto alla trasformazione del Nosocomio in Polo Covid. “Invece di riaprire gli Ospedali chiusi in Provincia di Caserta e strutturarli per presidi Covid, hanno preferito riconvertire strutture già esistenti come l’Ospedale di Maddaloni o il Loreto Mare di Napoli. Normalmente il sistema sanitario non riesce a garantire il fabbisogno collettivo, negli anni i presidi ospedalieri casertani hanno subito enormi ridimensionamenti che portano oggi a vivere stati di incapacità nella gestione emergenziale. Spero che quanto prima si riesca a risolvere la crisi del coronavirus, ma, un minuto dopo, è necessario pianificare l’assetto territoriale che non deve essere penalizzato per avvantaggiare il privato, ma rafforzato creando sinergie di collaborazione con le strutture private per la tutela e la salute pubblica. La politica del fabbisogno sanitario deve essere ridiscussa e riorganizzata e l’Ospedale di Maddaloni deve essere parte integrante di questo ragionamento e non può essere cancellato. Invito il Direttore Generale Ferdinando Russo, persona di indiscusse capacità gestionali, ad intervenire in merito dando garanzie ai cittadini Maddalonesi e al personale sanitario dell’Ospedale”.