Maddaloni. Razzano lancia una raccolta fondi per sostenere L’Albero della Vita

MADDALONI (di Valerio Di Vico) – Nasce in questi giorni da un’idea di Giuseppe Razzano l’ iniziativa per la raccolta fondi “Doniamo un sorriso ai Maddalonesi”, in favore dell’ Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo”, per aiutare le famiglie che sono state colpite duramente da questa crisi sociale ed economica.

Antimo Suppa e Peppe Razzano, due maddalonesi con un grande cuore, che in questo momento stanno facendo la loro parte operativamente nell’aiuto solidale.

È il Covid-19, che oltre ad aver strappato i sorrisi, ha strappato anche l’unica fonte di stabilità delle famiglie e dei lavoratori meno abbienti. Con questa raccolta,si vuole lanciare un grido di aiuto per favorire la distribuzione di beni primari e necessari, un grido a quelle persone che in cuor loro hanno la cura della propria città e dei propri fratelli-cittadini: non lasciamoli soli, combattiamo insieme e riportiamo i sorrisi.