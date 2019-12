Maddaloni. Regolamentazione del traffico nei giorni festivi

In occasione delle festività natalizie il traffico in città è ancor più congestionato. Ragion per cui l’amministrazione ha optato per il divieto di transito, fermata e sosta in alcuni punti nevralgici della città. Il provvedimento riguarda i 2 giorni di vigilia 24 e 31 dicembre e il giorno dell’Epifania 6 geannio 2020 dalle ore 10,00 alle ore 22,00. Le strade interessate sono via Roma nel tratto tra via appia e piazza Ferraro; via Napoli nel tratto tra via Sani e via Carrarone; via Del Monaco nel tratto tra via Caudina e piazza Ferraro; via San Francesco d’Assisi nel tratto tra via Capillo e piazza Ferraro; corso I Ottobre e piazza Matteotti.