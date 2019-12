Maddaloni. Religione e tradizioni aspettando il Natale

Non era mai successo a Maddaloni. Nei vari quartieri associazioni e parrocchie hanno unito le forze realizzando iniziative diversificate per accontentare tutti. Religiosi e laici, presepisti ed alberisti, per dirla alla De Crescenzo, grandi e piccini. E oggi, Altra giornata di attività presso la parrocchia di nostra Signora di Loreto a Via Appia. Grande affluenza di bambini alla messa e successivamente allla consegna dei giocattoli con un babbo Natale d’eccezione, il consigliere comunale Cav. Aniello Amoroso. Santa Claus ha consegnato sia i giocattoli donati per l’occasione dall’associazione “amicizia e solidarietà senza barriere” rappresentata dalla dottoressa commercialista Silvia Tagliafierro sia tantissimi panettoncini di una nota azienda locale. Presente anche il presidente dell’associazione Pasquale Farina, Giulio Farina che da tempo collabora con l’oratorio Zaccheo 2 mettendo a disposizione la slitta di Babbo Natale. La giornata di oggi si è conclusa con la partecipazione al presepe vivente, organizzato dalla Banca del tempo in collaborazione con amici dell’oratorio e la famiglia Pace presso la sede del centro polivalente comunale di via Napoli, ex macello. Un vero e proprio tour de forces per don Marco e tutti i suoi collaboratori con a capo il Cav. Gioacchino di Lillo. Domani pomeriggio alle 17 ci saranno i ragazzi della squadra di calcio Real Loreto che con il mister Enzo Mataluna si scambieranno gli auguri con don Marco. Infine, alle ore 20.00, grazie al commissario dottor de Luca e al Dirigente scolastico ing. Claudio Petrone ci sarà il concerto di natale dei giovani di Loreto alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo.