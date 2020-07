Maddaloni. Restaurata la Madonnina di via Amendola

Maddaloni prolifera di opere d’arte di diversa natura e valore. Nei portoni e nei vicoli, non di rado, ci sono, effigi votive consumate dal tempo e dall’incuria. Una di queste si trova nella centralissima via Amendola al civico 10, ed ha avuto la fortuna di attirare la sensibilità e l’attenzione di alcuni commercianti della zona che l’hanno fatta restaurare. La Madonna, risalente al 1800, è di autore ignoto. Come ben si vede in foto, ora la Madonna del Carmelo ha ritrovato le sue fattezze ed è ben riconoscibile. Le è stato restituito colore, forma e dignità. Un piccolo gesto, che ha un grande valore di senso civico, di cura del bene e comune e del proprio territorio.

L ‘iniziativa fortemente voluta e promossa da alcuni commercianti di via Amendola, è stata condivisa e sostenuta economicamente non solo da loro, ma anche da tanti fedeli e semplici passanti. Il restauro è stato eseguito dalla dott. ssa. Maria Grazia Mercurio.