Maddaloni. Riapre il pronto soccorso covid

Ieri si è tenuta una riunione in cui i vertici dell’ASL hanno indicato lo scenario dei prossimi mesi per l’ospedale di Maddaloni. Attualmente, come è noto a tutti, il nosocomio calatino è stato convertito celermente nel mese di marzo in ospedale covid, diventando punto di riferimento sul territorio per la cura del coronavirus, distinguendosi per competenza ed efficienza nella cura dei pazienti.

Dopo circa tre mesi una nuova evoluzione è in serbo per l’ospedale.

Da lunedì, infatti, riaprirà il pronto soccorso e torneranno attivi alcuni ambulatori, ma solo per i pazienti covid. In aggiunta sarà aperto un reparto di riabilitazione respiratoria post covid.

Cosa significa? Proviamo a spiegarvelo.

Si potrà accedere al pronto soccorso per una qualunque urgenza e per tutti i malori. All’ingresso al paziente verrà effettuato il tampone. Se questo risulterà positivo, il paziente sarà curato nell’ospedale di Maddaloni. Se invece, come ci si auspica, sarà negativo, sarà trasferito presso un’altra struttura per le cure necessarie.

Questo in attesa che la diffusione del coronavirus si attenui fino a scomparire definitivamente. A quel punto i vertici assicurano un ritorno alla normalità.

Nel frattempo, ci chiediamo: un cittadino maddalonese o dei comuni limitrofi che fino a febbraio accedeva al pronto soccorso per una qualunque urgenza, oggi, deve paradossalmente augurarsi di aver contratto il virus per essere curato lì?

Non era magari possibile, in questa fase di transizione e di attesa di fine pandemia, prevedere due percorsi, il cosiddetto sporco – pulito, visto che la struttura ha più ingressi e abbastanza spazio, per dare un segnale di normalità?

Un pronto soccorso monco di reparti e ambulatori a supporto, quanta vita avrà?

Non è sprecato che un ospedale fiore all’occhiello per la Campania sia per i reparti completamente rinnovati e all’avanguardia, sia per le professionalità che vi operano, sia relegato in modo così settoriale? Considerando anche che non molto distanti ci sono strutture già attrezzate da tempo per le malattie infettive, come Caserta o il Cotugno di Napoli, che oggi ancor di più si sono specializzate su questa patologia e che, passata la grande ondata, sarebbero bastevoli a soddisfare le esigenze in una situazione di relativa normalità

Un paziente in condizioni gravi, non affetto da covid, potrebbe non avere il tempo necessario a raggiungere un altro ospedale affinchè la sua vita si salvi?

Ci poniamo degli interrogativi legittimi, che probabilmente sono gli stessi che si staranno ponendo i nostri lettori.