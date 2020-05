Maddaloni. Riaprono i cancelli le ville comunali

Il Sindaco De Filippo ha firmato in mattinata l’ordinanza grazie alla quale, da domani, si potrà nuovamente accedere alle ville comunali. Per il momento l’accesso sarà possibile in orario antimeridiano dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Gli ingressi saranno contingentati a seconda della grandezza degli spazi. Chiaramente anche per le ville comunali vale la regola di indossare guanti e mascherine. Ne sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni di età.

Ulteriori dettagli sono reperibili nell’ordinanza allegata: