Maddaloni ricorda il prof.Michele Vigliotti

MADDALONI . Tra pochi giorni, lunedì 13 gennaio 2020, in occasione del primo anniversario della morte del prof. Michele Vigliotti, pedagogista, saggista, dirigente scolastico e Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, l’’Unione Nazionale Arma Carabinieri, delegazione di Maddaloni (U.N.A.C.), e l’istituzione convittuale maddalonese organizzano una serie di eventi in suo ricordo.

L’evento è realizzato con i seguenti patrocini istituzionali: MIUR USR per la Campania, Amministrazione Provinciale di Caserta, Diocesi di Caserta, Comune di Maddaloni, Comune di Cervino, oltre naturalmente al patrocinio Nazionale e della Regione Campania dell’U.N.A.C. e del Sindacato Nazionale Militari e Carabinieri U.N.A.C.. Altri soggetti patrocinanti sono l’ Uni Centro Studi Olympo, l’Istituto Scolastico Sant’Antida Onlus di Caserta, la Pro Loco di Maddaloni, dell’A.N.M.I.G. e Fondazione provinciale di Caserta, la Casa di Cura Clinica San Michele di Maddaloni, il Comitato di Associazioni “A’ Funicella” e l’Associazione Volontari Interforze “Giordano Bruno”. Tra gli ospiti della mattinata anche la signora Anna Maria Pascarella che ha offerto la targa con grafica del prof. Michele Vigliotti disegnata e realizzata dal Maestro Michele Letizia, consegnata nel corso della manifestazione.

In occasione della ricorrenza del primo anniversario della morte del prof. Michele Vigliotti, il 13 gennaio 2020, alle ore 10.30 circa sarà intitolata la sede della delegazione U.N.A.C. di Maddaloni in via San Francesco d’Assisi al civico 121 alla presenza delle autorità degli enti patrocinanti ad iniziare dal presidente Nazionale dell’U.N.A.C., dott. Antonio Savino, del Vescovo della Diocesi di Caserta, mons. Giovanni D’Alise e da rappresentanti delle altre istituzioni in particolare dei sindaci patrocinanti.

Subito dopo ci si sposterà nell’adiacente Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni dove, dopo aver varcato lo storico portale d’ingresso ed essersi incamminati per la monumentale scala si transiterà nel Salone Storico con la Tela del Settecento più grande del mondo e per il tramite di uno dei monumentali corridoi laterali si giungerà alla Sala Conferenze “Luigi Settembrini”.

Qui, il moderatore della giornata, l’avv. Luca Ugo Tramontano, accoglierà gli intervenuti passando la parola al rappresentante del Convitto, il Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” dott. Rocco Gervasio per gli onori di casa e dunque alle altre autorità Presidenti, Vescovo, Sindaci e soggetti patrocinanti. Ci sarà anche un momento di rappresentanza con la consegna di alcune attestazioni di benemerenza che coinvolgeranno anche il presidente della Dea Sport Onlus.

Il rappresentante della delegazione U.N.A.C. di Maddaloni, nonché coordinatore provinciale per Caserta e regionale per la Campania, dott. cav. Gaetano Letizia, riferirà dei motivi ispiratori della giornata dedicata al prof. Michele Vigliotti.

Seguirà la presentazione del libro “Michele Vigliotti” realizzato per l’occasione da Gaetano Letizia, Michele Letizia, Antonio Pagliaro e Michele Schioppa, ed edito con il contributo dell’Uni Centro Studi Olympo – Pegaso Università Telematica, dalla Rogiosi Editore, e stampato in Napoli nel gennaio 2020. Gli autori della pubblicazione, che sarà distribuita nel corso dell’evento, sono tutti soci U.N.A.C..

Seguiranno altre testimonianze e dunque le conclusioni con il congedo dei partecipanti con la distribuzione della pubblicazione è un momento di fraternità.

Nel corso della mattinata ci sarà un omaggio musicale del Maestro Vincenzo Silvestro (capo Fanfara U.N.A.C.) che suonerà il “Silenzio” e l’esibizione della Banda Musicale Junior del Convitto “Giordano Bruno” diretta dal Maestro prof. Luigi Pascarella. Il servizio fotografico sarà a cura di Michele ed Antonio Pagliaro. Sarà presente una rappresentanza della famiglia del prof. Michele Vigliotti.

Per l’evento è stata realizzata una pagina social “prof. Michele Vigliotti” disponibile al link https://www.facebook.com/profMicheleVigliotti/ e per ulteriori informazioni o testimonianze è possibile rivolgersi direttamente alla sede U.N.A.C. di Maddaloni in via San Francesco d’Assisi 121 – Maddaloni o scrivere a [email protected]