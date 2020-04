Maddaloni. Rissa sfiorata a causa della ressa

Sembra un gioco di parole ma è quello che sta accadendo in questa mattinata fuori all’ ufficio postale di via Napoli. E da segnalazioni giunteci quasi quotidianamente è stato spesso così.

A chi competa far rispettare le regole in quella situazione non è dato saperlo. Gli uffici postali affermano che all’esterno non è loro compito. Allora spetta alla Polizia Municipale ? O forse alla Polizia ? I Carabinieri? Quando si prova a chiedere si ottengono risposte evasive ed elusive. E questi spazi rimangono terra di nessuno. Fuori da ogni controllo. Fermo restando che le persone faticano, talvolta, a rispettare il distanziamento sociale e oggi, complice la bella giornata, per strada non sembra il cinquantesimo giorno di restrizioni, urge un controllo mirato per evitare che sia vanificato il sacrificio e il lavoro di molti. Oggi si è quasi sfiorata la rissa.