Maddaloni. Ritiro dei kit per la differenziata: il calendario

Il Comune di Maddaloni avvisa la cittadinanza che da martedì 5 maggio sarà ripristinato il servizio di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti presso l’Eco Sportello di piazza Della Vittoria.

Sarà possibile ritirare i kit trimestrali presso il suddetto eco-sportello secondo il seguente

calendario in base alla lettera del proprio cognome.

Martedì – 5 – lettera “A”

Mercoledì – 6 – lettera “B”

Giovedì –7 – lettera “ C”

Venerdì – 8- lettera “D”

Sabato – 9 – lettera “E”

Lunedì –11- lettera “F”

Martedì – 12 – lettera “G”

Mercoledì – 13 – lettera “ H-I-K-J”

Giovedì – 14 – lettera “L”

Venerdì – 15 – lettera “M”

Sabato – 16 – lettera “N”

Lunedì – 18 – lettera “O”

Martedì – 19 – lettera “P”

Mercoledì – 20 – lettera “Q-R”

Giovedì – 21 – lettera “S”

Venerdì – 22 – lettera “T”

Sabato -23 – lettera “U-V-Z”

Inoltre dal giorno 25 Maggio, la distribuzione continuerà ripartendo dalla lettera “A”, una lettera al

giorno, per i giorni successivi.

Si chiede alla cittadinanza di attenersi alle norme vigenti in tema di prevenzione della diffusione del

contagio da Corona Virus, in particolare:

a) l’accesso dovrà essere consentito unicamente a chi è munito di dispositivi di protezione

individuale ;

b) occorrerà che gli utenti rispettino il distanziamento sociale di almeno un metro, rispettando il divieto di assembramenti