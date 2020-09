Maddaloni, Sabato 12 settembre Inaugurazione portale chiesa Maria Santissima Immacolata

MADDALONI (Caserta) – Sabato 12 settembre 2020 alle ore 18.30 la comunità foraniale di Maddaloni è in festa per l’arrivo in città del Vescovo di Caserta mons. Giovanni D’Alise presso la comunità parrocchiale di Maria Santissima Immacolata di via Roma 238.

L’occasione è data dalla solenne benedizione del portale centrale (ex novo) in legno di rovere pantografato. L’opera è stata fortemente voluta dal parroco don Edoardo Santo, infatti, il precedente versava in cattive condizioni e non era più dignitoso per il Tempio Santo che tentava di proteggere da intrusioni e non più decoroso per la bellezza architettonica in cui si trovava. Tanti sono stati a coadiuvare il parroco in questa iniziativa in primis Franco Pascarella Gianluca Marsano, Franco Russo e Franco Lombardi.

Seguirà la Santa Messa presieduta dallo stesso Ordinario Diocesano alla presenza del parroco e di tutta la comunità dei fedeli. L’animazione liturgica sarà a cura della corale parrocchiale diretta e con all’organo il prof. Maestro Luigi Ceci.

La progettazione della sostituzione nonché il disegno centrale che raffigura la Vergine Maria è a cura del Geometra Vincenzo Casoria dello Studio di ingegneria ACS con sede ad Acerra ( Na).

La grafica rappresenta, come ricorda il primo versetto del capitolo 12 dell’Apocalisse, la Madonna come: “una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”.

La realizzazione del nuovo portale è stata eseguita dalla “Windows Sliding Systems srl” di Caserta, e l’iniziativa è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione della ditta Vincenzo Bove, artigiano falegname maddalonese, che ha donato la manodopera per il montaggio e manutenzione del rivestimento in legno del portone principale della chiesa.