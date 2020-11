Maddaloni. Salta tombino e resta scoperto. La segnalazione

Diversi mesi fa, in via Cucciarella, antistante alla piccola chiesa della Madonna delle Grazie, è saltato un tombino a causa delle forti piogge. In quell’occasione, i violenti temporali fecero esplodere alcuni tombini e sollevare anche la pavimentazione. Ad oggi non è stato fatto niente, il tombino è completamente scoperto. Si rende necessario il ripristino di quell’area che, come si presenta oggi, è molto rischiosa per i residenti e i passanti. Quel tratto, inoltre, in alcuni pomeriggi è molto frequentato perchè nell’adiacente chiesa è attivo lo sportello Caritas.