Maddaloni. Salta un altro lampione

Vengono giù come birilli i pali della pubblica illuminazione in città. Dopo avervi ampiamente descritto, qualche settimana fa, dello stato di usura in cui versano i lampioni del quartiere di via Feudo, che stanno in piedi per miracolo, ecco che a via Consolazione si sfiora la tragedia. Uno di questi lampioni si è spezzato in due parti. Fortunatamente la parte superiore é caduta all’interno di un giardino, come si vede dalla foto. Se fosse caduto dal lato strada avrebbe potuto anche ferire qualcuno.