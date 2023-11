Maddaloni saluta Antonio del Monaco con una celebrazione in cui ha officiato anche don Maurizio Patriciello. Le foto

Maddaloni – In questo piovoso pomeriggio di novembre la città di Maddaloni ha dato il suo ultimo saluto ad Antonio del Monaco. La chiesa dell’Annunziata gremita di persone: la famiglia, gli amici, i colleghi e tanta gente comune hanno voluto testimonaire con la loro presenza l’affetto e la stima per un uomo buono, al servizio della sua comunità, portato via dal male contro cui ha combattuto prima le sue battaglie politiche e sociali, ed infine quella personale.

La messa, presieduta dal picchetto d’onore dell’esercito italiano è stata concelebrata da più parroci. Con loro l’amico di battaglie di Antonio, padre Maurizio Patriciello che ha portato il suo ricordo personale al termine del rito funebre.

Presente il primo cittadino Andrea De Filippo, che nel suo discorso ha ricordato l’impegno e la bontà di Antonio, il suo sorriso rassicurante e il percorso politico che hanno condiviso, seppur su fronti e con ruoli diversi, collaborando sinergicamente per la città. Tra i presenti l’on. Agostino Santillo, il colonnello Claudio Milone della Caserma Magrone e il capitano Caffarra.

Toccante il ricordo di don Matteo, amico e parroco del quartiere originario di Antonio del Monaco, che ha ricordato, tra le altre cose, le prime marce organizzate insieme per la legalità e contro la Terra dei Fuochi.

Padre Andrea ha sottolineato che la morte non fa paura ai credenti, perché è un ricongiungersi con qualcosa di più alto, con Colui che ci ha creato. L’ultimo saluto ad Antonio arriva di domenica, il giorno della Resurrezione, il giorno dedicato a Gesù.

Una cerimonia sobria, semplice, così come era Antonio, che oggi fisicamente non c’è più, ma come ha concluso il sindaco “non si muore finché si vive nel ricordo di chi resta”. Ed Antonio continuerà a vivere con il suo esempio che sarà da sprone per i giovani per continuare a combattere per la nostra terra, come ha detto don Patriciello nel suo discorso.

Ciao Antonio.

IMG_3149







