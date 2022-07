Maddaloni saluta don Marco e dà il benvenuto a don Antonio. Ci sarà il vescovo

Maddaloni – Don Marco stamattina lo ha ricordato anche dal suo profilo Facebook. Domani saluterà la sua comunità definitivamente per recarsi a Limatola a continuare il suo operato. Gli anni a Maddaloni per questo giovane parroco sono stati intensi, trascorsi in buona parte durante la pandemia, periodo in cui don Marco Zuppardi è stato particolarmente attivo in città con tante iniziative che hanno spaziato dalla solidarietà all’uso dei mezzi di comunicazione come la celebrazione della messa attraverso New Radio Network, dalle molteplicità attività per i giovani alla rivitalizzazione dell’ intero quartiere. Da giovedì il giovane parroco con la passione per il canto passerà il testimone ad un altro giovane, don Antonio Coscia, che prende in eredità una comunità coesa grazie a queste buone pratiche avviate da don Marco. E siamo sicuri che con un terreno così ben arato e seminato, i frutti saranno ancor più abbondanti.

Domani sarà il momento dei saluti. Nel cortile della famiglia Tedesco, nella traversa di via Appia di fronte alla caserma dei carabinieri, alle ore 18.30 di mercoledì 13 luglio ci sarà il saluto di don Marco alla comunità. La cerimonia è aperta a tutti. Don Marco celebrerà la sua ultima messa a Maddaloni, dopodiché ci saranno i saluti e un momento conviviale. Saranno presenti autorità civili e delle forze dell’ordine, le tante associazioni con cui don Marco ha collaborato in questi anni come l’ANFI e l’APS Carnevale Maddalonese, naturalmente i parrocchiani e i tanti amici di don Marco.

Giovedì 14 luglio, sempre alle 18.30 alla presenza del vescovo mons. Pietro Lagnese, nella parrocchia di Loreto ci sarà il benvenuto a don Antonio. Anche giovedì, alla Santa Messa seguirà un momento conviviale per accogliere il nuovo parroco.