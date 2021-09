Maddaloni/È scomparso da una settimana un gatto di grossa stazza, colore bianco e beige, con dei nei sulle labbra, uno sulla zampa destra. È solito recarsi in via Santa Croce e via Pigna. L’ultimo avvistamento risale a stamattina (ore 6:00). Il proprietario Enzo è molto in ansia, per cui chiunque abbia visto il suo gatto può contattarlo su whatsapp al numero 3293356559.

