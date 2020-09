Maddaloni. Scopre di avere il coronavirus dopo una serata in pizzeria

Episodi che si stanno verificando un pò ovunque e a quanto pare è successo anche a Maddaloni. Senza precauzioni, senza distanziamento nessuno è immune. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare ancora una volta dando questa notizia. Non facciamo caccia alle streghe, facciamo informazione e la giusta informazione, specie nel caso del covid, può aiutare a non alimentare focolai e catene di contagi.

E se anche le notizie possono sembrare un pò datate, in realtà non lo sono, perchè i tempi di verifica del contagio non sono proprio immediati.

Premesso ciò la notizia riguarda una serata d tenutasi in una pizzeria di Maddaloni, in cui erano coinvolte circa una trentina tra genitori e figli in procinto di iniziare il corso di studi insieme alle scuole medie. Una serata di convivialità, normalissima in altri tempi, forse un pò meno opportuna visti i tempi. Considerando anche che si è in prossimità di riaprire le scuole e come recitano alcuni meme, il virus non è nelle scuole, ma lo si può portare se non si adottano comportamenti corretti.

A quanto ci hanno riferito, alcuni giorni dopo questa festicciola, tenutasi una decina di giorni fa, una persona presente è stata sottoposta a a tampone, poichè nell’ambiente in cui lavora c’erano stati dei casi. La prassi ha portato alla scoperta della positività di questa persona che, asintomatica, è tuttora in quarantena. Tutti i presenti sono stati sottoposti a test sierologico, anche su invito del rettore del Convitto “Giordano Bruno”, istituto che i ragazzi coinvolti frequenteranno, a quanto pare iniziando però l’anno scolastico on qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni per uno scaglionamento degli ingressi e per fugare definitivamente ogni dubbio. I presenti pare siano, fortunatamente, risultati tutti negativi. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma c’ è stata forse qualche leggerezza che sarebbe potuta costare cara a qualcuno.