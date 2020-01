Maddaloni. Segnali da segnalare

Girando per la città non si può fare a meno di notare che la segnaletica verticale andrebbe risistemata. E se negare l’evidenza è diventato per alcuno sinonimo di catastrofismo, noi alleghiamo giusto un paio di foto per segnalare la segnaletica (scusate il gioco di parole!) sbilenca e malmessa. Nelle foto siamo in pieno centro ed i pali sono inclinati, pronti a cadere ( toccare per credere, noi lo abbiamo fatto!). Ma ce ne sono tanti altri così; altri ancora mancanti del segnale per cui il palo non si sa più cosa indichi. Va segnalato anche uno in via Campolongo angolo via Roma disteso per terra.