Stanotte un ragazzo ha letteralmente preso il palo della pubblica illuminazione adiacente il cancello di ingresso della chiesa di Nostra Signora di Loreto in via Appia. Ha completamento distrutto il palo, l’inferriata e il muretto di recinzione . Il colpevole è stato già individuato dalle forze dell’ordine che al momento si trovano sul posto insieme alla Polizia Municipale, a don Marco e al presidente Di Lillo per gli adempimenti di rito.