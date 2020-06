Maddaloni. Sgorga acqua dalla strada

Acque sorgive in via Appia. Due perdite di acqua dal manto stradale a poca distanza dalla caserma dei carabinieri, a circa 150 metri dalla stessa in direzione San Nicola . Testimoni ci informano che le perdite sono di consistente entità.

Il ritorno alla normalità, a quanto pare, passa anche attraverso questi disagi. In una settimana è già la seconda perdita che ci viene segnalata. Ricordiamo pochi giorni fa una situazione analoga nella trafficata via Libertà. Pericolo e sprechi sono le conseguenze che andrebbero evitato.

Intanto ci auspichiamo che a questa segnalazione segua ad un tempestivo intervento.