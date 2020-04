Maddaloni. Si conclude oggi la lodevole iniziativa dell’ ANFI e della farmacia Comella

In una settimana sono stati raccolti 1000 euro: una cifra cospicua, che è stata donata ad Alfredo Varra, in rappresentanza della Caritas Parrocchiale Sant’Aniello Abate per l’acquisto di generi di prima necessità. 1000 euro in una settimana, grazie alla vendita di ben 500 mascherine.

Questo il frutto dell’impegno dell’ ANFI di Maddaloni con il suo presidente Giuseppe Farina, che ha instaurato questa collaborazione solidale con il dott. Comella e la sua farmacia, che ha devoluto l’intero ricavato della vendita delle mascherine chirurgiche in beneficenza.