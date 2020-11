Maddaloni si prepara al Natale come da tradizione. Intanto in città si supera quota 500 contagi

Il comunicato del consigliere di opposizione Angelo Tenneriello:

Oramai i dati sono inequivocabili. Maddaloni ha ampiamente superato i 500 contagi da coronavirus e la situazione in provincia di Napoli e di Caserta non è certamente migliore. Oramai non c’è testata giornalistica che non parli delle difficoltà della sanità campana nella gestione dell’emergenza sanitaria. A Maddaloni tutto tace. Le restrizioni, il rispetto delle regole ed il distanziamento sono prerogativa di pochi. I furbi, i menefreghisti ed i soliti noti continuano a fare ciò che gli piace in maniera impunita. Un po’ come succede per i tributi comunali per cui pochi fessi lavorano e pagano e tanti campano ed evadono con l’aggravante dei soliti noti assistiti mensilmente dalle casse comunali. Alla crisi sanitaria si associa la crisi economica che si protrarrà probabilmente per anni. Per tale motivo l’assessore Bove è stato più volte invitato in commissione per parlare di tributi comunali e di gestione dell’ emergenza economica post – pandemia ma l’assessore ha preferito sottrarsi al confronto. Avremmo voluto chiedere all’assessore Bove come intenda l’amministrazione aiutare coloro i quali hanno perso il lavoro a causa della crisi economica indotta dalla pandemia. Avremmo voluto chiedere all’assessore come l’amministrazione intenda sostenere le attività commerciali in difficoltà economica. Ma questa amministrazione si sottrae ad ogni logica di confronto. D’altronde per l’amministrazione lo stipendio di Natale sarà garantito dalle casse comunali. Sarà invece un Natale triste per tanti concittadini che avranno difficoltà a mettere il piatto in tavola e per tanti bambini a cui sarà negata l’illusione di Babbo Natale. Ma in compenso ci saranno le luci di Natale alla modica cifra di circa 30 mila euro (determina 592 del 28/10/20). Questi davvero sono fuori dalla realtà.