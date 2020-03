Maddaloni. Siete i nostri eroi: il comunicato dei consiglieri del PD

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato dei consiglieri Tagliafierro, Reitano e Russo sulla questione ospedale:

La notizia dell’individuazione dell’Ospedale di Maddaloni come presidio covid-19 ha determinato in ciascun maddalonese una forte reazione, principalmente rabbia per la funzione temporanea assegnata al nostro Nosocomio e tanta paura e preoccupazione per quest’emergenza che ci ha colti tutti di sorpresa e anche impreparati.

Dopo l’iniziale sgomento che anche noi Consiglieri abbiamo provato, il dovere di responsabilità e solidarietà sociale a cui tutti siamo chiamati, in primis noi come Vostri rappresentanti istituzionali, ci ha spinto a riflettere sulle nostre posizioni e a cercare di vedere il bicchiere “mezzo pieno” e a cogliere l’opportunità in quello che ad oggi a molti di Voi sembra solo un sacrificio e uno smacco alla nostra comunità.

Motivo per cui, all’esito della conferenza capigruppo tenutasi mercoledì scorso, abbiamo sottoscritto, insieme a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, un documento in cui sono sintetizzate le nostre perplessità ma anche le nostre pretese rispetto al ruolo che d‘ora in poi dovrà assumere il Nostro Ospedale.

Ci spiace per l’apparente ritardo nell’uscita della nostra posizione, giustificata solo da un nostro rigoroso rispetto verso le regole istituzionali, che ci ha imposto di attendere l’invio formale di tale comunicato al tavolo regionale su cui attualmente pende.

Ci spiace, al contempo, per le fughe in avanti da parte di qualche rappresentante della maggioranza che ha assunto posizioni totalmente differenti da quelle prese dall’Intero Consiglio Comunale, in contraddizione rispetto a quanto sottoscritto da chi lo ha legittimato.

Comprendiamo le preoccupazioni e le paure dei nostri concittadini rispetto all’Ospedale di Maddaloni che si appresta ad affrontare questa emergenza sanitaria ma siamo altrettanto consapevoli che questa emergenza cesserà e l’Ospedale di Maddaloni non potrà più essere quello di prima e non solo per le strumentazioni e dotazioni di cui sarà stato fornito per fronteggiare l’emergenza.

Quella posizione “baricentrica”, riconosciuta oggi dalla Regione Campania per averlo individuato presidio covid-19, domani dovrà essere riconosciuta anche nel futuro piano ospedaliero.

Il nostro sforzo non può fermarsi a questo documento unitario.

Al termine di questa emergenza, che per ora resta la nostra priorità, ci impegneremo fin sa subito a chiedere un incontro alla Regione con delegazione guidata dal Sindaco e tutti i rappresentanti delle forze politiche, oggi firmatarie di questo documento, per ottenere un impegno formale da parte della Regione Campania per il riconoscimento che merita il nostro Nosocomio nel sistema sanitario regionale.

Adesso pensiamo all’emergenza. Il Nostro pensiero è rivolto a tutti gli operatori sanitari del Nostro Ospedale, giunga a ciascuno di voi la nostra ammirazione e il nostro più sentito ringraziamento perché chiamati ad uno sforzo e sacrificio enorme. Siete voi i nostri eroi ed il nostro orgoglio e il nostro dovere sarà rendervene merito in ogni sede istituzionale, in primis dandovi l’Ospedale che meritate.

​​​​​​​​​​Gruppo Consiliare PD

