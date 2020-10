L’ente inizia la guerra ai cartelloni abusivi sulle strade cittadine. La Polizia Municipale, in collaborazione con la Sogert, ditta che gestisce la riscossione delle tasse pubblicitarie , ha provveduto alla rimozione dei primi 2, in via Caudina. La rimozione dei 6x 3 non a norma proseguirà anche sulle altre strade.

In tempi brevi, attraverso un bando, il comune individuerà una ditta specializzata. Non solo un problema di occupazione selvaggia e di decoro delle strade, ma anche e soprattutto di sicurezza.