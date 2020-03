Maddaloni. Sospese tutte le celebrazioni

Riportiamo il dispositivo emanato oggi d Vescovo di Caserta, attuativo dalle ore 16.00

Avviso nuove disposizioni Covid19.

Per il propagandarsi del virus e in via preventiva, viste le nuove norme emanate dal Governo, S.E. il Vescovo dispone la sospensione di tutte le celebrazioni eucaristiche e riti ordinari e straordinari a partire da ora. Seguirà a breve via mail il comunicato ufficiale da parte della segreteria del Vescovo. Cordialmente, Ass. HomoViatorAnspi per mandato di S.E. il Vescovo di Caserta, Mons. Giovanni D’Alise.

Nella foto la chiesa in via Napoli fotografata alle ore 18.30. “Ci auspichiamo che le luci accese non siano per la celebrazione di funzioni religiose” queste le parole di un cittadino allarmato che ci ha segnalato quanto sopra riportato.