Maddaloni. Spettacoli virtuali con il mago Azzurro

L’idea è di Giuseppe Sassone, imprenditore di sé stesso che ha fatto della sua passione per i giochi di prestigio un lavoro di animazione per bambini.

E da quando è tutto fermo lui non si è fermato, continuando a non far mancare ai suoi piccoli fans l’intrattenimento in modo totalmente gratuito. E in questo modo offre un diversivo per riempire queste lunghe giornate tutte uguali, che ai bambini pesano ancor di più che agli adulti.

Il suo personaggio, il mago Azzurro è già conosciuto da molti bambini in città.

Qui di seguito alcune indicazioni per seguire gli spettacoli del mago Azzurro:

Gli spettacoli virtuali, ovvero con animazione con i giochi di magia e/o di prestigio ( tramite la videochiamata su Messenger/WhatsApp/Skype ) per i bambini iniziano la mattina dalle 9:00 alle 12:30, il pomeriggio dalle 15:00 fino alle 19:30 e la sera dalle 21:00 alle 23:00. Per seguire gli spettacoli bisogna prenotarsi.

I premi vinti durante gli spettacoli saranno consegnati solo dal mago stesso,previa appuntamento con uno dei genitori.

Il contatto di Skype è : [email protected]