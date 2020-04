Maddaloni. Sport e solidarietà per detenuti, immigrati e trans

Categorie spesso dimenticate ed emarginate vivono una difficoltà ancor più amplificata dalla loro condizione. Ma per fortuna c’è chi non si dimentica di loro, come gli atleti del Team Boxic di Clemente Di Crescenzo che hanno instaurato sinergie con diverse realtà già presenti sul territorio per dare il loro contributo. Lodevole il lavoro soprattutto della giovane pugilessa Roberta Ianniello, così come quello di Luigia De Matteo, che nonostante gli impegni e gli allenamenti quotidiani si sono dedicate anche ad attività di volontariato collaborando con CDS AMA di Maddaloni.

Altre collaborazioni il team le ha avviate con i Briganti Calatini, i Falchi P.S. e nel Sannio con la US ACLI di Benevento con Alessandro Pepe e la dott.ssa Imma Petrillo, giusto per citarne alcuni.

Per chi volesse effettuare donazioni di seguito trova tutti gli estremi per le coordinate bancarie.